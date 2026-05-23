Опубликовано 23 мая 2026, 17:06
В Московском Политехе создадут робочерепаху Полли для консультации абитуриентов

Она отвечает на вопросы
В пресс-службе Московского политехнического университета сообщили, что ученые вуза создают мобильного робота-консультанта для приемной кампании. Бионическая черепаха по имени Полли сможет отвечать на вопросы абитуриентов и самостоятельно ориентироваться в пространстве, пишет ТАСС.
В дни открытых дверей робот будет работать в нескольких режимах. Встроенный чат-бот консультирует поступающих с применением AR-технологий. При наведении камеры смартфона на QR-код появляется 3D-модель Полли с вопросом и вариантами ответов. Правильные ответы фиксируются, и абитуриент получает баллы в портфолио, отметили в пресс-службе.

Родители также смогут получить аналитическую справку о направлениях подготовки и прогноз востребованности специальностей через четыре года. Форма корпуса создана по принципу пантеровой черепахи, что обеспечивает адаптивность. Сквозные отверстия на корпусе служат для терморегуляции. Тестирование прототипа запланировано на вторую половину 2027 года.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
