В Московском Политехе создадут робочерепаху Полли для консультации абитуриентов

В дни открытых дверей робот будет работать в нескольких режимах. Встроенный чат-бот консультирует поступающих с применением AR-технологий. При наведении камеры смартфона на QR-код появляется 3D-модель Полли с вопросом и вариантами ответов. Правильные ответы фиксируются, и абитуриент получает баллы в портфолио, отметили в пресс-службе.

Родители также смогут получить аналитическую справку о направлениях подготовки и прогноз востребованности специальностей через четыре года. Форма корпуса создана по принципу пантеровой черепахи, что обеспечивает адаптивность. Сквозные отверстия на корпусе служат для терморегуляции. Тестирование прототипа запланировано на вторую половину 2027 года.