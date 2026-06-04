В Московском Политехе запустили участок сборки электроники

Опубликовано 04 июня 2026, 20:371 мин.
В Московском Политехе запустили участок сборки электроникиПлощадка выйдет на серийное производство
В пресс-службе Московского политехнического университета сообщили, что в вузе запустили опытно-производственный участок разработки и сборки электроники, который охватывает полный цикл работ от технологического аудита до контрактной сборки серийных радиоэлектронных изделий.
© Ferra.ru
В инженерной школе уже создают сложные устройства, включая центральные вычислительные блоки для беспилотных автомобилей, а также решения для электротранспорта, беспилотных систем и реинжиниринга автокомпонентов. Новый участок переводит разработки из штучного режима в серийный, отметили в пресс-службе.
Контроль качества включает входной контроль компонентов, автоматическую оптическую инспекцию, внутрисхемное и функциональное тестирование. Заказчиками могут стать R&D-центры, стартапы, конструкторские бюро и промышленные компании. Приоритетом названа энергетика, также планируется подготовка инженеров и технологов качества.