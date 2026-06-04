В Московском Политехе запустили участок сборки электроники

В инженерной школе уже создают сложные устройства, включая центральные вычислительные блоки для беспилотных автомобилей, а также решения для электротранспорта, беспилотных систем и реинжиниринга автокомпонентов. Новый участок переводит разработки из штучного режима в серийный, отметили в пресс-службе.

Контроль качества включает входной контроль компонентов, автоматическую оптическую инспекцию, внутрисхемное и функциональное тестирование. Заказчиками могут стать R&D-центры, стартапы, конструкторские бюро и промышленные компании. Приоритетом названа энергетика, также планируется подготовка инженеров и технологов качества.