В Московском университете открыли лабораторию с настоящим лифтовым оборудованием

В Московском университете открыли лабораторию с настоящим лифтовым оборудованиемЛаборатория позволит обучать студентов практическим навыкам
В Московском государственном строительном университете открыли новую лабораторию, оснащённую современным лифтовым оборудованием. Она создана для практической подготовки специалистов в строительной отрасли и не имеет аналогов в России.
В лаборатории установили лифт грузоподъёмностью 630 кг с проходной кабиной серийного производства. Для изучения основных узлов оборудования созданы демонстрационные стенды: лебёдки, дверные операторы, ограничители скорости и другие конструкции лифта. Особое внимание уделено приямку глубиной 500 мм, который показывает различия между учебным макетом и реальным оборудованием.
По словам преподавателей, лаборатория является полноценным практическим полигоном, где студенты могут работать с настоящими компонентами лифтов. Использование серийного оборудования позволяет изучать реальные эксплуатационные особенности, а не идеализированные учебные модели.
Проект реализован при участии АО «МЭЛ», которое спроектировало и поставило оборудование