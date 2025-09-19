В Московском университете открыли лабораторию с настоящим лифтовым оборудованием

В лаборатории установили лифт грузоподъёмностью 630 кг с проходной кабиной серийного производства. Для изучения основных узлов оборудования созданы демонстрационные стенды: лебёдки, дверные операторы, ограничители скорости и другие конструкции лифта. Особое внимание уделено приямку глубиной 500 мм, который показывает различия между учебным макетом и реальным оборудованием.

По словам преподавателей, лаборатория является полноценным практическим полигоном, где студенты могут работать с настоящими компонентами лифтов. Использование серийного оборудования позволяет изучать реальные эксплуатационные особенности, а не идеализированные учебные модели.

Проект реализован при участии АО «МЭЛ», которое спроектировало и поставило оборудование