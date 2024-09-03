В Москве аренду павербанков подключили к городским постаматам

По словам Степана Ермаченкова, сооснователя «Бери заряд!», интеграция в «Московский постамат» улучшает доступность зарядных станций, что делает инфраструктуру более удобной для горожан. Первая станция была установлена в парке «Музеон» в рамках ярмарки-фестиваля «Москва 2030. Территория будущего».

Уже на этапе пилотного тестирования было арендовано более 250 павербанков, что подтверждает высокую востребованность нового сервиса. Вся сеть «Московский постамат» насчитывает свыше 900 устройств, и в будущем планируется расширение функционала, включая заказы книг, одежды и техники.