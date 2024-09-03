В Москве аренду павербанков подключили к городским постаматам

Опубликовано 03 сентября 2024, 18:341 мин.
В Москве аренду павербанков подключили к городским постаматамДоступ в любой точке города
Сервис аренды павербанков «Бери заряд!» интегрировал свои станции в сеть «Московский постамат». Теперь взять павербанк можно прямо по пути, без необходимости заходить в торговые центры или рестораны. В ближайших планах — открыть еще 40 таких точек в столице.
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По словам Степана Ермаченкова, сооснователя «Бери заряд!», интеграция в «Московский постамат» улучшает доступность зарядных станций, что делает инфраструктуру более удобной для горожан. Первая станция была установлена в парке «Музеон» в рамках ярмарки-фестиваля «Москва 2030. Территория будущего».
Уже на этапе пилотного тестирования было арендовано более 250 павербанков, что подтверждает высокую востребованность нового сервиса. Вся сеть «Московский постамат» насчитывает свыше 900 устройств, и в будущем планируется расширение функционала, включая заказы книг, одежды и техники.