В Москве этим летом запустят беспилотные трамваи

По словам Ликсутова, в начале запуска водитель будет присутствовать для контроля, но в дальнейшем трамваи смогут работать полностью автоматически. Это нововведение разработано правительством Москвы с целью снижения аварийности и улучшения качества движения.

Заместитель мэра отметил, что беспилотные трамваи представляют собой важный шаг в развитии городского транспорта. Он выразил надежду, что количество таких вагонов будет увеличиваться в ближайшие годы.

Основной целью перехода на беспилотный режим является улучшение безопасности движения и повышение эффективности использования трамвайного транспорта в Москве.