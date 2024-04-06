В Москве этим летом запустят беспилотные трамваи

Опубликовано 06 апреля 2024, 13:58
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В Москве этим летом запустят беспилотные трамваиОни уже научились ездить в депо
Этим летом в Москве планируется запустить трамваи в беспилотном режиме. Заместитель мэра Максим Ликсутов сообщил, что трамваи уже научились ездить в депо, а летом этого года они начнут выезжать на улицы города без участия водителя.
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По словам Ликсутова, в начале запуска водитель будет присутствовать для контроля, но в дальнейшем трамваи смогут работать полностью автоматически. Это нововведение разработано правительством Москвы с целью снижения аварийности и улучшения качества движения.
Заместитель мэра отметил, что беспилотные трамваи представляют собой важный шаг в развитии городского транспорта. Он выразил надежду, что количество таких вагонов будет увеличиваться в ближайшие годы.
Основной целью перехода на беспилотный режим является улучшение безопасности движения и повышение эффективности использования трамвайного транспорта в Москве.