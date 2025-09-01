В Москве и области ввели обязательное приложение для мигрантов

В Москве и области ввели обязательное приложение для мигрантовСервис «Амина» будет отслеживать местонахождение
Как сообщил генеральный директор Многофункционального миграционного центра Антон Игнатов, приложение является частью комплекса мер по усилению контроля за соблюдением миграционного законодательства. С его помощью иностранцы могут удаленно уведомлять органы внутренних дел об адресе проживания и его изменении.
Ключевой функцией приложения является передача данных о геолокации устройства в МВД России. Это позволит повысить контроль за безопасностью и профилактикой правонарушений со стороны недобросовестных иностранных граждан.
С 1 сентября 2026 года к эксперименту присоединятся иностранцы, прибывающие в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок более 90 дней. Исключение составляют граждане Белоруссии, дети, дипломаты и члены их семей, а также сотрудники международных организаций.