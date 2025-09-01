В России
Опубликовано 01 сентября 2025, 10:25
1 мин.

В Москве и области ввели обязательное приложение для мигрантов

Сервис «Амина» будет отслеживать местонахождение
С 1 сентября 2025 года иностранные граждане, прибывающие в Москву и Московскую область в безвизовом порядке для работы, обязаны использовать мобильное приложение «Амина». Сервис позволяет правоохранительным органам получать оперативную информацию о местонахождении трудовых мигрантов.
В Москве и области ввели обязательное приложение для мигрантов
© Utsman Media

Как сообщил генеральный директор Многофункционального миграционного центра Антон Игнатов, приложение является частью комплекса мер по усилению контроля за соблюдением миграционного законодательства. С его помощью иностранцы могут удаленно уведомлять органы внутренних дел об адресе проживания и его изменении.

Ключевой функцией приложения является передача данных о геолокации устройства в МВД России. Это позволит повысить контроль за безопасностью и профилактикой правонарушений со стороны недобросовестных иностранных граждан.

С 1 сентября 2026 года к эксперименту присоединятся иностранцы, прибывающие в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок более 90 дней. Исключение составляют граждане Белоруссии, дети, дипломаты и члены их семей, а также сотрудники международных организаций.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#приложение