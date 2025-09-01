В Москве и области ввели обязательное приложение для мигрантов

Как сообщил генеральный директор Многофункционального миграционного центра Антон Игнатов, приложение является частью комплекса мер по усилению контроля за соблюдением миграционного законодательства. С его помощью иностранцы могут удаленно уведомлять органы внутренних дел об адресе проживания и его изменении.

Ключевой функцией приложения является передача данных о геолокации устройства в МВД России. Это позволит повысить контроль за безопасностью и профилактикой правонарушений со стороны недобросовестных иностранных граждан.

С 1 сентября 2026 года к эксперименту присоединятся иностранцы, прибывающие в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок более 90 дней. Исключение составляют граждане Белоруссии, дети, дипломаты и члены их семей, а также сотрудники международных организаций.