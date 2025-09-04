В Москве ИИ поможет в диагностике лор-заболеваний

Новый сервис анализирует эндоскопические изображения, определяя визуальные признаки заболеваний. В настоящее время алгоритм способен распознавать несколько форм отита, включая наружный, острый и хронический средний, а также новообразования в гортани.

Важно подчеркнуть, что искусственный интеллект выполняет лишь вспомогательную роль. Окончательный диагноз всегда ставит врач-специалист, который использует данные системы как дополнительный инструмент.

Пилотный проект уже запущен на базе нескольких медицинских учреждений столицы. Среди них — сам институт Свержевского, диагностический клинический центр № 1 и клинико-диагностический центр № 4.

В будущем разработчики планируют усовершенствовать алгоритм для повышения точности анализа и научить его определять также и заболевания полости носа.