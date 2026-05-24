В Москве к 2035 году до 90% трамваев станут беспилотными

Сейчас в Москве курсируют четыре беспилотных трамвая, которые проехали более 35 тысяч километров. Жители совершили на них свыше 100 тысяч поездок. Часть трамваев работает в тестовом режиме для изучения маршрутов и создания высокоточных карт. До конца 2026 года инновационными технологиями оборудуют еще 11 трамваев, отметил Собянин.

В январе началась тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро без пассажиров. К маю он прошел более 3 тысяч километров. В конце года поезд начнет испытания в общем графике, а в 2027 году — с пассажирами. Разработкой технологий занимается Центр перспективных разработок Московского транспорта.