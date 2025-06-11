В России
Опубликовано 11 июня 2025, 22:01
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В Москве на стройках внедрили технологию распознавания лиц для контроля рабочих

Новая система следит за безопасностью
На строительных площадках программы реновации в Москве начали тестировать систему распознавания лиц. Эта технология позволяет автоматически фиксировать присутствие рабочих и контролировать их доступ к стройматериалам и оборудованию с помощью биометрических данных.
В Москве на стройках внедрили технологию распознавания лиц для контроля рабочих

© Ferra.ru

Система помогает ускорить административные процессы и улучшить контроль качества строительства. Кроме того, благодаря постоянному учету рабочего времени можно в реальном времени отслеживать соблюдение графика сотрудниками. Такой мониторинг позволяет оперативно реагировать на любые инциденты и нарушения техники безопасности, что способствует созданию более безопасной и организованной рабочей среды.

Проект реализуется совместно департаментом градостроительной политики Москвы и департаментом информационных технологий столицы. Координирует внедрение инноваций департамент градостроительной политики. Объекты реновации входят в число пилотных площадок, где тестируются новые технологии наряду с другими строительными объектами городского заказа.