В Москве началась акция по возврату 15 рублей за проезд

Акция, которая началась 17 июня и продлится до конца года, направлена на стимулирование использования новых технологий оплаты проезда. По словам Ликсутова, средства возвращаются мгновенно после оплаты.

Для получения выгоды необходимо оформить бесплатную подписку СБП в приложении «Метро Москвы», сгенерировать QR-код и использовать его на турникетах метро или на валидаторах в наземном транспорте. Такой подход делает оплату удобной и быстрой для всех пассажиров, использующих систему СБП на транспорте столицы.

Заместитель мэра также подчеркнул, что тестирование СБП продолжается на всех ключевых маршрутах, включая метро, МЦК и наземный транспорт, что позволяет улучшить доступность и эффективность городского транспорта.