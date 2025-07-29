В Москве начали тестирование ИИ для точной диагностики инсульта

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, система интегрируется в цифровую инфраструктуру больницы и служит вспомогательным инструментом для медиков. ИИ обрабатывает медицинские изображения, оценивает риски и сокращает вероятность ошибок, но окончательное решение всегда остается за врачом.

Разработка создана совместно с московской инновационной компанией при поддержке городской программы «Медтех». Тестирование проходит в инсультном центре больницы имени Давыдовского. Если испытания подтвердят эффективность системы, ее могут внедрить во всех специализированных медучреждениях столицы.

По словам Собянина, технология особенно полезна при ишемических инсультах, когда важно быстро принять решение о хирургическом вмешательстве. Система не заменяет врачей, но помогает им оперативнее оценивать сложные случаи и снижать риски при лечении пациентов.