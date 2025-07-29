В России
Опубликовано 29 июля 2025, 18:21
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В Москве начали тестирование ИИ для точной диагностики инсульта

Алгоритм помогает врачам решать, нужна ли операция
В московской больнице имени Давыдовского проходит испытания новая система с искусственным интеллектом (ИИ), созданная для диагностики инсультов. Разработка помогает врачам анализировать снимки КТ и МРТ, определять необходимость операции и выбирать оптимальную тактику лечения.
В Москве начали тестирование ИИ для точной диагностики инсульта

© Ferra.ru

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, система интегрируется в цифровую инфраструктуру больницы и служит вспомогательным инструментом для медиков. ИИ обрабатывает медицинские изображения, оценивает риски и сокращает вероятность ошибок, но окончательное решение всегда остается за врачом.

Разработка создана совместно с московской инновационной компанией при поддержке городской программы «Медтех». Тестирование проходит в инсультном центре больницы имени Давыдовского. Если испытания подтвердят эффективность системы, ее могут внедрить во всех специализированных медучреждениях столицы.

По словам Собянина, технология особенно полезна при ишемических инсультах, когда важно быстро принять решение о хирургическом вмешательстве. Система не заменяет врачей, но помогает им оперативнее оценивать сложные случаи и снижать риски при лечении пациентов.