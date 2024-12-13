В Москве наградили лауреатов Национальной премии «Лидеры ИИ»Вручены премии лучшим ученым, регионам и компаниям
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Президент России Владимир Путин, выступив на пленарном заседании 11 декабря, отметил значимость работы по внедрению искусственного интеллекта и подчеркнул, что для успешной работы важно ориентироваться на лидеров, которые внедряют передовые технологии.
В этой непростой, но очень важной работе нужно, безусловно, ориентироваться на лидеров. На тех, кто не боится нового, внедряет самые передовые решения. Пользуясь возможностью с удовлетворением назову регионы-лауреаты Национальной премии в области искусственного интеллекта. Чтобы подстегнуть работу на региональном уровне, мы такой конкурс проводим. Победителями этого года будут Москва, Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области. Искренне поздравляю коллег и желаю им дальнейших успехов.
В категории «Премия регионам» были награждены регионы, которые активно внедряют технологии на базе ИИ в различных отраслях. Лауреатами стали Москва, Московская область, Липецкая область, Тульская область и Тюменская область. Каждому из них была признана заслуга в развитии и применении искусственного интеллекта для решения важных задач. Например, Липецкая область разработала модель для оценки стоимости сельскохозяйственных земель с помощью нейронных сетей, а Тюменская область внедрила информационную систему для обработки данных с видеонаблюдения.
В категории «Премия ученым» премии удостоились три российских ученых. Никита Гущин из Сколтеха был награжден за разработку генеративных диффузионных моделей, Сергей Самсонов из НИУ ВШЭ — за стохастический анализ алгоритмов, а Елена Тутубалина из Института AIRI — за создание методов автоматической обработки данных в биомедицине. Все они получили денежные вознаграждения в размере 1 млн рублей.
Премия также присуждена пяти компаниям, которые внедрили ИИ-решения с ощутимым экономическим эффектом. Среди победителей — ГЕМОТЭК ИИ за разработку глюкометра с использованием нейронных сетей, Альфа-Банк за автоматизацию моделей ML, ЛУКОЙЛ за решение для управления зрелыми месторождениями с помощью нейронных сетей, ГК «Крезол» за создание робота-подборщика номенклатуры в химической промышленности и Институт проектирования, архитектуры и дизайна за применение генеративного ИИ в проектировании.
На торжественной церемонии присутствовали высокопоставленные гости, включая министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александра Ведяхина, старшего вице-президента Сбербанка Андрея Белевцева, генерального директора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко и директора по развитию технологий ИИ Яндекса Александра Крайнова.
Александр Ведяхин отметил, что премия становится важным драйвером развития ИИ в России.
Уже второй год подряд мы награждаем лауреатов Национальной премии «Лидеры ИИ», которая становится одним из драйверов развития искусственного интеллекта в стране. Чтобы перейти от точечных решений к массовому внедрению, технология должна развиваться на всех уровнях и стадиях. Должны быть исследователи, теоретические разработки которых ложатся в основу ИИ-продуктов и сервисов; предприятия, которые внедряют искусственный интеллект в бизнес-процессы; и регионы, которые встраивают апробированные технологии в процессы оказания услуг гражданам. Когда все три этих компонента постоянно совершенствуются и проактивно взаимодействуют, когда нет барьеров между этими уровнями — тогда государство делает колоссальный рывок и становится одним из ключевых претендентов на победу в глобальной гонке за лидером в искусственном интеллекте. Именно такую систему мы в России сейчас выстраиваем. Я поздравляю всех лауреатов, всех лидеров ИИ и желаю им дальнейших успехов, ведь за каждым из представленных проектов стоят благополучие и качество жизни людей.
Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко также отметил значимость премии, подчеркнув, что проекты лауреатов успешно внедряются в таких отраслях, как здравоохранение, банковская сфера, промышленность и дизайн. Премия «Лидеры ИИ» становится важной платформой для развития и внедрения лучших ИИ-решений в различных сферах жизни.
Национальная премия «Лидеры ИИ» проходит уже во второй раз и собирает стабильно высокое число заявок — более 300 проектов от компаний, ученых и регионов. Липецкая область, Москва и Тюменская область стали лауреатами второй год подряд. В числе лауреатов проекты, которые успешно развивают ИИ-технологии в здравоохранении, банковской сфере, дизайне и различных отраслях промышленности. Премия становится базой и источником лучших решений на основе ИИ, которые активно внедряются во все сферы жизни.
Национальная премия «Лидеры ИИ» организована АНО «Цифровая экономика» и Альянсом в сфере искусственного интеллекта при поддержке правительства России. Награда вручается за значительные достижения в области искусственного интеллекта среди ученых, компаний и регионов.