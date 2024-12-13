В Москве наградили лауреатов Национальной премии «Лидеры ИИ»

В категории «Премия регионам» были награждены регионы, которые активно внедряют технологии на базе ИИ в различных отраслях. Лауреатами стали Москва, Московская область, Липецкая область, Тульская область и Тюменская область. Каждому из них была признана заслуга в развитии и применении искусственного интеллекта для решения важных задач. Например, Липецкая область разработала модель для оценки стоимости сельскохозяйственных земель с помощью нейронных сетей, а Тюменская область внедрила информационную систему для обработки данных с видеонаблюдения.

В категории «Премия ученым» премии удостоились три российских ученых. Никита Гущин из Сколтеха был награжден за разработку генеративных диффузионных моделей, Сергей Самсонов из НИУ ВШЭ — за стохастический анализ алгоритмов, а Елена Тутубалина из Института AIRI — за создание методов автоматической обработки данных в биомедицине. Все они получили денежные вознаграждения в размере 1 млн рублей.

Премия также присуждена пяти компаниям, которые внедрили ИИ-решения с ощутимым экономическим эффектом. Среди победителей — ГЕМОТЭК ИИ за разработку глюкометра с использованием нейронных сетей, Альфа-Банк за автоматизацию моделей ML, ЛУКОЙЛ за решение для управления зрелыми месторождениями с помощью нейронных сетей, ГК «Крезол» за создание робота-подборщика номенклатуры в химической промышленности и Институт проектирования, архитектуры и дизайна за применение генеративного ИИ в проектировании.

На торжественной церемонии присутствовали высокопоставленные гости, включая министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александра Ведяхина, старшего вице-президента Сбербанка Андрея Белевцева, генерального директора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко и директора по развитию технологий ИИ Яндекса Александра Крайнова.

Александр Ведяхин отметил, что премия становится важным драйвером развития ИИ в России.