В Москве нашли клад монет эпохи Ивана Грозного

В Москве нашли клад монет эпохи Ивана ГрозногоИ не только
В Замоскворечье, во время археологических работ, где в будущем построят делюкс-квартал, ученые нашли монеты XV–XVI веков Ивана Грозного, рассказали в девелоперской компании Rariteco в беседе с “Известиями”
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Монеты XV–XVI веков, называется пуло, медная монета, чеканили ее в Великом княжестве Московском, за образец этой монеты было взято пуло Золотой Орды, объяснили в компании. К тому же находка имеет историческую ценность.
Еще найден набор посуды – Villeroy & Boch, в нем находится фарфор, разная керамика и фаянс. Набор относится уже к более позднему времени XVII век.
На нынешней Большой Татарской, начиная с XIV века, находилась Татарская слобода. Тут жили купцы, ремесленники и выходцы из Золотой орды. В XVII веке после смутного времени тут поселился новая московская элита, благодаря которой началось строительство усадеб. Сейчас ученые находят остатки построек, которые украшены рельефными изображениями, рассказали в компании.