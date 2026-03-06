В Москве нашли новый способ лечения редкого заболевания глаз у детей

Опубликовано 06 марта 2026, 01:561 мин.
В Москве нашли новый способ лечения редкого заболевания глаз у детейМетод сочетает лазер и внутриглазные инъекции
В Москве начали применять новый комбинированный подход к лечению болезни Коатса у детей. Это редкое врожденное заболевание глаз, которое без своевременной терапии может привести к серьезному снижению зрения или его потере. Метод внедрили специалисты детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой.
Технология основана на сочетании двух медицинских методик. Врачи проводят лазерную коагуляцию сетчатки, при которой лазерный луч укрепляет пораженные участки и формирует барьер, предотвращающий отслойку. Дополнительно применяются внутриглазные инъекции лекарственных препаратов, подавляющих патологические изменения кровеносных сосудов.
Комплексное лечение помогает уменьшить отек под сетчаткой, добиться ее прилегания и частично восстановить зрение. Сообщается, что метод может применяться даже на поздних стадиях болезни и позволяет отказаться от сложных хирургических операций.