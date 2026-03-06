В Москве нашли новый способ лечения редкого заболевания глаз у детей

Технология основана на сочетании двух медицинских методик. Врачи проводят лазерную коагуляцию сетчатки, при которой лазерный луч укрепляет пораженные участки и формирует барьер, предотвращающий отслойку. Дополнительно применяются внутриглазные инъекции лекарственных препаратов, подавляющих патологические изменения кровеносных сосудов.

Комплексное лечение помогает уменьшить отек под сетчаткой, добиться ее прилегания и частично восстановить зрение. Сообщается, что метод может применяться даже на поздних стадиях болезни и позволяет отказаться от сложных хирургических операций.