В Москве объединят нейрохирургию и генетику для лечения опасных опухолей мозга

Опубликовано 24 мая 2026, 19:211 мин.
В Москве объединят нейрохирургию и генетику для лечения опасных опухолей мозгаИсследования начнутся в ближайшие годы
Нейрохирурги Института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и генетики Московского клинического научно-исследовательского центра им. А. С. Логинова начинают совместные научные работы по лечению злокачественных опухолей головного мозга. Проект поддержан департаментом здравоохранения Москвы. Договоры уже заключены, составлены маршрутные карты и начаты изыскания, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Сотрудничество нейрохирургов и генетиков направлено на повышение качества лечения глиом. При этих заболеваниях летальность достигает 80−90% в течение 15−20 месяцев. Планируется ранняя диагностика продолженного роста опухолей, генетический анализ, фенотипирование клеток и выращивание персонализированных клеток пациента. Это поможет выявлять рецидивы и корректировать терапию.
Также в планах ранняя диагностика эпилепсии с помощью генетического анализа для выбора тактики лечения и отбора пациентов на хирургические вмешательства. Заведующий нейрохирургическим отделением НИИ Склифосовского, ведущий научный сотрудник Александр Природов отметил, что ожидает предварительные результаты через один-два года.