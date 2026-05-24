В Москве объединят нейрохирургию и генетику для лечения опасных опухолей мозга

Сотрудничество нейрохирургов и генетиков направлено на повышение качества лечения глиом. При этих заболеваниях летальность достигает 80−90% в течение 15−20 месяцев. Планируется ранняя диагностика продолженного роста опухолей, генетический анализ, фенотипирование клеток и выращивание персонализированных клеток пациента. Это поможет выявлять рецидивы и корректировать терапию.

Также в планах ранняя диагностика эпилепсии с помощью генетического анализа для выбора тактики лечения и отбора пациентов на хирургические вмешательства. Заведующий нейрохирургическим отделением НИИ Склифосовского, ведущий научный сотрудник Александр Природов отметил, что ожидает предварительные результаты через один-два года.