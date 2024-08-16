В Москве обсудят будущее ИИ на открытой лекции

Специалисты обсудят, как ИИ и нейросети меняют столицу, какие современные решения доступны москвичам и бизнесу, а также что нас ждет в будущем. Один из ключевых вопросов лекции — сможет ли машинный разум заменить человека и как цифровые технологии влияют на повседневную жизнь.

Москва является одним из лидеров в применении ИИ, где более 90 технологий внедрены в сферах безопасности и медицины, а каждая третья промышленная компания столицы использует автоматизацию и робототехнику. Модератор лекции, профессор Михаил Комаров, и другие эксперты, включая Андрея Сербанта, директора по стратегическому маркетингу ИТ-компании, поделятся своими взглядами на настоящее и будущее ИИ.