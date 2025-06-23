В Москве откроется первый в России кластер игр и анимации

Опубликовано 23 июня 2025, 11:151 мин.
В Москве откроется первый в России кластер игр и анимацииНа площади 40 тысяч квадратных метров
В столице уже в этом году начнет работу первый в стране специализированный кластер для разработчиков видеоигр и анимации. Об этом сообщила глава Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова в ходе Петербургского международного экономического форума.
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Новый комплекс разместится в пятиэтажном здании на улице Николы Теслы. Его общая площадь составит около 40 тысяч квадратных метров. Инфраструктура кластера позволит охватить весь цикл создания игровых и анимационных проектов — от разработки до выпуска готового продукта.
В кластере будут оборудованы студия захвата движения для создания реалистичных персонажей, кинозал с экранами высокого разрешения для просмотра материалов, а также лекторий и многофункциональные залы для мероприятий. По словам Агамовой, проект уже вызвал интерес у компаний из России, стран СНГ и Ближнего Востока.