В Москве откроется первый в России кластер игр и анимации

Новый комплекс разместится в пятиэтажном здании на улице Николы Теслы. Его общая площадь составит около 40 тысяч квадратных метров. Инфраструктура кластера позволит охватить весь цикл создания игровых и анимационных проектов — от разработки до выпуска готового продукта.

В кластере будут оборудованы студия захвата движения для создания реалистичных персонажей, кинозал с экранами высокого разрешения для просмотра материалов, а также лекторий и многофункциональные залы для мероприятий. По словам Агамовой, проект уже вызвал интерес у компаний из России, стран СНГ и Ближнего Востока.