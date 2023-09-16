В Москве открылся центр по разработке биопрепаратов

В Москве открылся центр по разработке биопрепаратовДля лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.
В пресс-службе Московского комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений рассказали, что в Москве открылся научно-исследовательский центр по разработке биопрепаратов.
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Центр открылся на площадке компании "Спутник Технополис". В нем будут разрабатываться биопрепараты для лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.
Новый научно-исследовательский центр занимает площадь около 2 тыс. кв. м и оснащен самым современным лабораторно-аналитическим и технологическим оборудованием. Здесь будут разрабатывать импортозамещающие биопрепараты для лечения социально значимых заболеваний. Важным дополнением является наличие опытно-промышленного производственного участка. Трудоустроиться в центр смогут около 75 человек.