В России
19:08, 16 сентября 2023
1 мин.

В Москве открылся центр по разработке биопрепаратов

Для лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.

В пресс-службе Московского комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений рассказали, что в Москве открылся научно-исследовательский центр по разработке биопрепаратов.

В Москве открылся центр по разработке биопрепаратов

© Ferra

Центр открылся на площадке компании "Спутник Технополис". В нем будут разрабатываться биопрепараты для лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.

Новый научно-исследовательский центр занимает площадь около 2 тыс. кв. м и оснащен самым современным лабораторно-аналитическим и технологическим оборудованием. Здесь будут разрабатывать импортозамещающие биопрепараты для лечения социально значимых заболеваний. Важным дополнением является наличие опытно-промышленного производственного участка. Трудоустроиться в центр смогут около 75 человек.

Ефимов Владимир Владимирович
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений
Новости партнеров
Новости партнеров