Опубликовано 06 июня 2025, 23:141 мин.
В Москве открылся первый технопарк для легкой промышленности«Дом легпрома» получил статус площадки для высоких технологий
В Москве появился первый в городе технопарк, специализирующийся на высокотехнологичных решениях в легкой промышленности. Объект разместился в здании «Дома легпрома» на улице Орджоникидзе в Южном административном округе. Он стал первым в городе, который официально получил статус технопарка в сфере высоких технологий от Министерства промышленности и торговли России.
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На территории технопарка работают 15 российских предприятий, занимающих более 12 тысяч квадратных метров. Основное направление их деятельности — разработка и пошив текстильной продукции. Здесь производят детскую одежду, форму для гостиничного и ресторанного персонала, костюмы для танцевального спорта, а также рюкзаки, медицинские сумки и защитные чехлы.
Помимо производственных площадок, в технопарке размещены современные лаборатории. Они оснащены оборудованием для проверки качества текстиля, кожи и других материалов, а также тестирования готовой продукции на соответствие требованиям безопасности. Также здесь работает инжиниринговый центр и центр сертификации, аккредитованный в области легкой промышленности.