В Москве открылся первый технопарк для легкой промышленности

На территории технопарка работают 15 российских предприятий, занимающих более 12 тысяч квадратных метров. Основное направление их деятельности — разработка и пошив текстильной продукции. Здесь производят детскую одежду, форму для гостиничного и ресторанного персонала, костюмы для танцевального спорта, а также рюкзаки, медицинские сумки и защитные чехлы.

Помимо производственных площадок, в технопарке размещены современные лаборатории. Они оснащены оборудованием для проверки качества текстиля, кожи и других материалов, а также тестирования готовой продукции на соответствие требованиям безопасности. Также здесь работает инжиниринговый центр и центр сертификации, аккредитованный в области легкой промышленности.