В Москве открылся роботизированный архивный комплекс

Комплекс состоит из пяти этажей и может обрабатывать больше двух тысяч запросов в день, благодаря чему ускоряется процесс получения необходимых справок для организаций и жителей.

Вся работа, к которой относится поиск, загрузка, выгрузка документов и поддержание необходимого микроклимата производится автоматически, также с помощью конвейера и робота-манипулятора происходит перемещение по этажам.

Также Сергей Собянин отметил, что сейчас производится цифровизация архивных данных, прежде всего исторических документов.