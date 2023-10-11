В Москве открылся роботизированный архивный комплекс

В Москве открылся роботизированный архивный комплексОн состоит из пяти этажей
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в столице открылся роботизированный архивный комплекс площадью около 70 тысяч квадратных метров.
© Ferra
Комплекс состоит из пяти этажей и может обрабатывать больше двух тысяч запросов в день, благодаря чему ускоряется процесс получения необходимых справок для организаций и жителей.
Вся работа, к которой относится поиск, загрузка, выгрузка документов и поддержание необходимого микроклимата производится автоматически, также с помощью конвейера и робота-манипулятора происходит перемещение по этажам.
Также Сергей Собянин отметил, что сейчас производится цифровизация архивных данных, прежде всего исторических документов.
Здесь будут храниться и документы высокой социальной значимости, в том числе из учреждений здравоохранения, соцзащиты и образовательных организаций. Уже перевезли 7,8 млн дел, среди них — больше 800 тыс. бумажных медкарт из детских поликлиник столицы. Освободили помещения организаций для их полнофункциональной работы.