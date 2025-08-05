В Москве появились хладоматы для бесконтактной доставки еды

Новое устройство позволяет хранить заказанные онлайн продукты до четырех часов при оптимальной температуре. В отличие от обычных вендинговых аппаратов, здесь можно заказывать индивидуальный набор товаров через приложения партнерских сервисов.

Как пояснила Элина Клименко из фонда «Московский инновационный кластер», это комбинированное решение объединяет функции постамата для получения заказов и хладомата для продуктов. Пользователи получают уведомление о доставке и могут забрать товар в любое время по одноразовому коду из СМС.

Проект реализован совместно с производителем продуктов для здорового питания, который обеспечивает бесплатную доставку. После тестирования в кластере «Ломоносов» подобные устройства планируют разместить в других бизнес-центрах Москвы.