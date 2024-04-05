В Москве появился новый завод медицинского оборудования

Инвестиции в проект превысили 2,2 миллиарда рублей, а общее количество рабочих мест превысит 160 человек. Здесь будут производиться, в том числе, умные отечественные глюкометры.

Компания «Элта» имеет большой опыт в разработке и производстве медицинского оборудования, включая российские модели глюкометров и другие приборы для анализа состояния здоровья. Помимо этого, на новом заводе планируется начать производство первых российских онкотестеров, портативных приборов для анализа состава крови и других медицинских устройств.

Площадь нового завода составляет более 11,3 тысяч квадратных метров, и он оснащен современной инфраструктурой. Этот шестиэтажный объект будет специализироваться не только на производстве глюкометров, но и на выпуске других медицинских устройств.