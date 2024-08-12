В Москве появился высокоскоростной робот-постамат для выдачи заказов

Опубликовано 12 августа 2024, 19:15
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В Москве появился высокоскоростной робот-постамат для выдачи заказовОн рассчитан на вместимость до 300 посылок
Компания Engy разработала новый высокоскоростной робот-постамат, который может заменить традиционные пункты выдачи заказов. Как сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, новинка предназначена для круглосуточного автономного функционирования без участия человека.
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Робот-постамат оборудован стеллажной системой хранения и способен быстро принимать, сортировать и выдавать посылки. Он рассчитан на вместимость до 300 посылок и обеспечивает надежное хранение и оперативное обслуживание. Это устройство может быть использовано для интернет-заказов в ретейл-сетях, пунктах выдачи и складской логистики, сообщил Сергей Собянин.
Система работает по принципу единого окна, что упрощает процесс получения и отправки посылок. Автономный режим работы позволяет роботу функционировать круглосуточно, что делает его удобным решением для современного логистического рынка.
Источник:Мэр Москвы Сергей Собянин
Автор:Ингела Воробьева
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