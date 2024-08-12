В Москве появился высокоскоростной робот-постамат для выдачи заказов

Робот-постамат оборудован стеллажной системой хранения и способен быстро принимать, сортировать и выдавать посылки. Он рассчитан на вместимость до 300 посылок и обеспечивает надежное хранение и оперативное обслуживание. Это устройство может быть использовано для интернет-заказов в ретейл-сетях, пунктах выдачи и складской логистики, сообщил Сергей Собянин.

Система работает по принципу единого окна, что упрощает процесс получения и отправки посылок. Автономный режим работы позволяет роботу функционировать круглосуточно, что делает его удобным решением для современного логистического рынка.