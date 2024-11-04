В Москве появится центр подготовки кадров для фармацевтической отрасли

Опубликовано 04 ноября 2024, 21:201 мин.
В Москве появится центр подготовки кадров для фармацевтической отраслиНовый учебный центр начнет работу в 2025 году
В 2025 году в Московском государственном образовательном комплексе будет открыт инновационный центр подготовки кадров для фармацевтической отрасли. Его базовая кафедра расположится в особой экономической зоне «Технополис Москва» на площадке «Печатники». Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов сообщил, что в центре планируется обучать до 1,5 тысячи специалистов каждые полгода.
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Новый центр будет готовить специалистов по пяти востребованным специальностям в фармацевтике, а также одной в промышленности. В 2023 году фармацевтический кластер в Москве создал более 700 рабочих мест и вложил 12,6 миллиарда рублей в свое развитие. На предприятиях кластера трудятся свыше 2,8 тысячи человек.
Подготовка кадров будет осуществляться по таким направлениям, как «Лабораторный химический анализ», «Геномная инженерия», «Промышленные биотехнологии» и «Промышленная фармацевтика». Директор образовательного комплекса Нерсес Нерсесян отметил, что квалифицированные кадры являются ключевым ресурсом для инноваций в фармакологии и помогут укрепить технологический суверенитет России.