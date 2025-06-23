В Москве появится первая в мире лаборатория по изучению палладия

Новая лаборатория станет уникальной площадкой для полного цикла работы с палладиевыми материалами — от синтеза до полупромышленных испытаний. По словам представителей компании, это позволит ускорить разработку инновационных решений на основе драгоценного металла.

«Норникель», являющийся крупнейшим мировым производителем палладия, рассчитывает, что лаборатория выведет исследования на новый уровень. Современное оборудование даст возможность оперативно проверять гипотезы, корректировать параметры синтеза и готовить образцы для испытаний.

Компания подчеркивает, что такая лаборатория — первая и пока единственная в мире, полностью посвященная исследованиям палладия.