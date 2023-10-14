В Москве появится вокзал высокоскоростной железной дороги

Этот пересадочный узел свяжет две линии традиционного метрополитена, четыре диаметра наземного метро и высокоскоростную железнодорожную магистраль. Кроме того, планируется второй вестибюль станции "Рижская" БКЛ метро и двух надземных пешеходных переходов.

На данный момент станция "Рижская" объединяет станции Большого кольцевого метро, Калужско-Рижской линии и МЦД-2. В будущем планируется, что тут будут останавливаться поезда МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5 и высокоскоростной магистрали.

Помимо нового вокзала и пересадочного узла, в районе станции планируют создать дополнительные парковки, остановки и разворотную площадку для наземного городского транспорта. Проект также включает в себя реконструкцию трамвайной линии и обновление прилегающей дорожной инфраструктуры.

Благодаря этому проекту будет создано более 8,7 тысячи новых рабочих мест.