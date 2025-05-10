В Москве появятся 23 технопарка

Всего по программе КРТ одобрено 116 проектов. Из них 23 направлены на создание инновационных центров и научно-производственных комплексов. Площадь застройки превысит 473 гектара. По оценкам властей, это позволит создать более 122 тыс. рабочих мест.

Один из технопарков появится на территории бывшей промзоны «Силикатные улицы» в районе Хорошево-Мневники. Его площадь составит 20 тыс. кв. метров, а число новых рабочих мест достигнет 600. Еще два комплекса построят в Ясенево на месте промзоны Теплый Стан — их общая площадь превысит 27 тыс. кв. метров, а трудоустроиться смогут более 270 человек.