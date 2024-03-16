В Москве появятся беспилотные трамваи

Беспилотные трамваи оснащены системой, которая позволяет им видеть пассажиров, пешеходов, автомобили, светофоры, а также различать животных на пути и предсказывать их поведение. Планируется, что в дальнейшем все трамваи перейдут на беспилотное управление, отметил заместитель мэра Москвы.

Помимо трамваев, технологии беспилотного управления тестируют такие компании, как «Яндекс» и Сбербанк. Эксперты уверены, что профессии, связанные с разработкой и использованием беспилотных технологий, будут востребованы на протяжении многих десятилетий вперед.