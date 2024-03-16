В Москве появятся беспилотные трамваи

Опубликовано 16 марта 2024, 00:02
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В Москве появятся беспилотные трамваиСейчас они на этапе тестирования
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, объявил о планах запуска беспилотных трамваев на некоторых участках города уже во второй половине текущего года. В настоящее время такие трамваи находятся в тестовом режиме в депо и успешно учатся двигаться без водителя.
Беспилотные трамваи оснащены системой, которая позволяет им видеть пассажиров, пешеходов, автомобили, светофоры, а также различать животных на пути и предсказывать их поведение. Планируется, что в дальнейшем все трамваи перейдут на беспилотное управление, отметил заместитель мэра Москвы.
Помимо трамваев, технологии беспилотного управления тестируют такие компании, как «Яндекс» и Сбербанк. Эксперты уверены, что профессии, связанные с разработкой и использованием беспилотных технологий, будут востребованы на протяжении многих десятилетий вперед.