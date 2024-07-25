В Москве появятся два центра обработки данных

Опубликовано 25 июля 2024, 16:42
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В Москве появятся два центра обработки данныхОбщей мощностью 100 мегаватт
Группа компаний «МонАрх» начнет строительство комплекса для центров обработки данных на Салтыковской улице в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Новый проект включает два дата-центра общей мощностью 100 мегаватт на участке в 4,4 гектара в Косино-Ухтомском.
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Комплекс, площадью около 100 тысяч квадратных метров, не только укрепит инфраструктуру хранения и обработки данных в столице, но и создаст более 350 рабочих мест IT-специалистов. Он будет соответствовать высшим стандартам сертификации и оснащен современными технологиями для обеспечения высокой производительности и энергоэффективности, отметил Ефимов.
Земельный участок предоставлен в аренду на пять лет без торгов. Такие масштабные инвестиционные проекты включают не только дата-центры, но и производственные и инновационные центры, а также социальные учреждения.