В Москве появятся современные ультрабыстрые зарядные станции для электробусов

Ультрабыстрые зарядные станции производства Государственного Рязанского приборного завода, входящего в состав КРЭТ, обладают мощностью 300 кВт и антивандальными свойствами. Они предназначены для работы при экстремальных температурах от -40 °C до +40 °C и оборудованы системами безопасности, включая пожарную защиту и блокировку от несанкционированного доступа.

Олег Евтушенко, исполнительный директор Ростеха, подчеркнул важность развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта и обещал дальнейшее сотрудничество с городскими властями по этому направлению. С 2014 года КРЭТ активно развивает и серийно производит зарядные станции «ФОРА», способствуя созданию современной и экологически чистой транспортной инфраструктуры по всей России.

Алексей Мельников, заместитель генерального директора КРЭТ, отметил увеличение спроса на зарядные станции в последние годы и подчеркнул готовность концерна помогать в развитии экологичного транспорта и его инфраструктуры.