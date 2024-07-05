В России
Опубликовано 05 июля 2024, 15:57
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В Москве появятся современные ультрабыстрые зарядные станции для электробусов

Их разместят у транспортного узла станции метро "Варшавская"
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех установит новейшие ультрабыстрые зарядные станции (УБЗС) «ФОРА» для электробусов на юге Москвы. Эти станции будут впервые использоваться в столице и разместятся у транспортного узла станции метро «Варшавская», обеспечивая бесперебойную работу городского транспорта.
В Москве появятся современные ультрабыстрые зарядные станции для электробусов
© Nikita Ermilov

Ультрабыстрые зарядные станции производства Государственного Рязанского приборного завода, входящего в состав КРЭТ, обладают мощностью 300 кВт и антивандальными свойствами. Они предназначены для работы при экстремальных температурах от -40 °C до +40 °C и оборудованы системами безопасности, включая пожарную защиту и блокировку от несанкционированного доступа.

Олег Евтушенко, исполнительный директор Ростеха, подчеркнул важность развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта и обещал дальнейшее сотрудничество с городскими властями по этому направлению. С 2014 года КРЭТ активно развивает и серийно производит зарядные станции «ФОРА», способствуя созданию современной и экологически чистой транспортной инфраструктуры по всей России.

Алексей Мельников, заместитель генерального директора КРЭТ, отметил увеличение спроса на зарядные станции в последние годы и подчеркнул готовность концерна помогать в развитии экологичного транспорта и его инфраструктуры.