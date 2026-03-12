В Москве предложили построить технопарк для производства беспилотников

Опубликовано 12 марта 2026, 14:051 мин.
В Москве предложили построить технопарк для производства беспилотниковПлощадка может объединить разработчиков
Генеральный директор компаний «Лаборатория будущего» и «Грамотека» Ксения Прохорова предложила создать в Москве специализированный технопарк для серийного выпуска беспилотников и роботизированных беспилотных систем. По ее оценке, в столице сосредоточено большое число инженеров и разработчиков, однако подходящих производственных помещений для таких проектов практически нет.
© Ferra.ru
Предполагается, что технопарк может появиться в Москве или в Подмосковье. На одной площадке планируется разместить производственные мощности. Команды разработчиков смогут использовать общую инфраструктуру для создания программно-аппаратных комплексов и беспилотных систем.
По мнению Прохоровой, на базе технопарка также следует организовать обучающую и консультационную поддержку. Она может включать финансово-административные и маркетинговые программы для молодых технологических компаний. В проекте также предлагается сотрудничество с вузами, включая РЭУ им. Г. В. Плеханова и МФТИ.