В Москве предложили построить технопарк для производства беспилотников

Предполагается, что технопарк может появиться в Москве или в Подмосковье. На одной площадке планируется разместить производственные мощности. Команды разработчиков смогут использовать общую инфраструктуру для создания программно-аппаратных комплексов и беспилотных систем.

По мнению Прохоровой, на базе технопарка также следует организовать обучающую и консультационную поддержку. Она может включать финансово-административные и маркетинговые программы для молодых технологических компаний. В проекте также предлагается сотрудничество с вузами, включая РЭУ им. Г. В. Плеханова и МФТИ.