В Москве предложили создать базу отечественных роботизированных решений

Эксперты отметили, что интерес компаний к автоматизации растет, однако многие проекты не запускаются из-за нехватки информации о доступных решениях, отсутствия инфраструктуры и малого числа готовых типовых разработок. Также среди проблем назвали дефицит интеграторов полного цикла и высокие затраты на подготовку первых проектов.

Заммэра Москвы Мария Багреева заявила, что роботизация необходима в условиях нехватки кадров и роста стоимости труда. Потенциал внедрения роботов в столице рассматривают не только в промышленности, но и в торговле, логистике, транспорте и других сферах. Предложения участников учтут при создании новых мер поддержки отрасли.