В Москве предложили создать базу отечественных роботизированных решений

Опубликовано 24 июля 2026, 17:511 мин.
В Москве предложили создать базу отечественных роботизированных решенийЭксперты обсудили барьеры внедрения роботов
В пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы сообщили, что участники круглого стола по роботизации предложили создать единую базу российских роботизированных технологий и усилить подготовку инженерных специалистов. Эти меры, по мнению поставщиков и интеграторов, помогут ускорить внедрение роботов в бизнесе и городских предприятиях, пишет ТАСС.
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Эксперты отметили, что интерес компаний к автоматизации растет, однако многие проекты не запускаются из-за нехватки информации о доступных решениях, отсутствия инфраструктуры и малого числа готовых типовых разработок. Также среди проблем назвали дефицит интеграторов полного цикла и высокие затраты на подготовку первых проектов.
Заммэра Москвы Мария Багреева заявила, что роботизация необходима в условиях нехватки кадров и роста стоимости труда. Потенциал внедрения роботов в столице рассматривают не только в промышленности, но и в торговле, логистике, транспорте и других сферах. Предложения участников учтут при создании новых мер поддержки отрасли.