В Москве представили платформу для цифрового управления строительством

Пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития сообщила, что новая технология поможет оптимизировать процессы и сделать строительные работы более прозрачными и точными.

Платформа создана участником Московского инновационного кластера (МИК), который активно развивает цифровые решения для различных отраслей. Генеральный директор МИК Алексей Парабучев отметил, что разработка уже привлекла внимание одного из крупных застройщиков Москвы. В настоящее время ведется подготовка к ее апробации на реальных строительных объектах.

Платформа представляет собой облачный сервис, доступный для использования с любого устройства и в любом месте. Встроенный искусственный интеллект (ИИ) анализирует данные о ходе строительного процесса, что позволяет оперативно принимать решения для устранения проблем и повышения продуктивности. Ожидается, что внедрение платформы поможет значительно сократить простои в работе до 5%, а также уменьшить количество неликвидных строительных материалов до 2%.