В Москве представят новый метод тестирования космической аппаратуры

В рамках мероприятия РКС представит 15 новых разработок, многие из которых направлены на обеспечение технологической независимости отечественного космического приборостроения. Среди них — программное обеспечение для проектирования перспективных спутниковых систем связи и дистанционного зондирования Земли, а также технология увеличения мощности солнечных батарей космических аппаратов.

Важным аспектом будет демонстрация нового метода испытаний аппаратуры в космических условиях с использованием специального выносного шасси, которое позволит улучшить процесс проверки космических технологий.