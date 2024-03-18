В Москве представят новый метод тестирования космической аппаратуры

Опубликовано 18 марта 2024, 23:36
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В Москве представят новый метод тестирования космической аппаратурыДля будущей Российской орбитальной станции
В пресс-службе холдинга «Российские космические системы» (РКС) сообщили, что на XXVII Международной выставке изобретений и инновационных технологий «Архимед» в Москве будут показаны новые методы испытаний космической аппаратуры, которые предполагается использовать на будущей Российской орбитальной станции (РОС).
В рамках мероприятия РКС представит 15 новых разработок, многие из которых направлены на обеспечение технологической независимости отечественного космического приборостроения. Среди них — программное обеспечение для проектирования перспективных спутниковых систем связи и дистанционного зондирования Земли, а также технология увеличения мощности солнечных батарей космических аппаратов.
Важным аспектом будет демонстрация нового метода испытаний аппаратуры в космических условиях с использованием специального выносного шасси, которое позволит улучшить процесс проверки космических технологий.