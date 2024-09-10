В Москве пройдет международный чемпионат «Битва роботов» во второй раз

В этом году чемпионат впервые представит дисциплину «Битва мини-роботов», где подростки от 10 до 17 лет будут соревноваться с роботами весом до 1,5 килограмма. Кроме того, в категории роботов весом до 110 килограммов выступят 64 команды из семи стран, а также 32 российские команды из 20 регионов представят мини-роботов.

На арене появятся 48 уникальных роботов, разработанных в разных странах. В числе участников — московские команды из ведущих вузов, таких как МГТУ им. Н. Э. Баумана, РГСУ и Университет науки и технологий МИСИС. Чемпионат предоставит площадку для обмена опытом и демонстрации новых технологий в области робототехники.