В Москве пройдет международный экспортный форум "Сделано в России"Участие примет около 150 компаний
В Москве международный экспортный форум "Сделано в России" с 19 по 20 октября, пишет РИА Новости ссылаясь на сообщение Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ).
Форум будет проходить в московском "Манеже". Участие примут более 150 компаний. Также будут разделения на кластеры: "Умный город", "IT", "Строительство", "Техника АПК", "Образование", "Экология", "Медицина", "Промышленность", "Товары потребления".
19-20 октября 2023 года в московском "Манеже" состоится главное событие года для российских предпринимателей - международный экспортный форум "Сделано в России". Помимо насыщенной деловой программы, гостей форума ждет обширная выставочная часть. 76 российских компаний покажут на своих стендах лучшие экспортные продукты - готовые покорять международные рынки и уже завоевавшие их. Еще 90 представлены в электронном каталоге.