В Москве пройдет международный экспортный форум "Сделано в России"

19-20 октября 2023 года в московском "Манеже" состоится главное событие года для российских предпринимателей - международный экспортный форум "Сделано в России". Помимо насыщенной деловой программы, гостей форума ждет обширная выставочная часть. 76 российских компаний покажут на своих стендах лучшие экспортные продукты - готовые покорять международные рынки и уже завоевавшие их. Еще 90 представлены в электронном каталоге.