В Москве пройдет турнир по компьютерному спорту среди стран БРИКС

В Москве пройдет турнир по компьютерному спорту среди стран БРИКСС 11-12 ноября
Федерация компьютерного спорта России объявила о предстоящем международном турнире среди стран БРИКС, который пройдет в Москве с 11 по 12 ноября 2023 года. Об этом сообщил глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит во время панельной дискуссии "Настоящее и будущее спорта высоких технологий в Российской Федерации" в рамках международного форума "Россия - спортивная держава", пишет ТАСС.
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Также, Дмитрий Смит добавил, что в турнире примут участие пять команд из стран БРИКС: России, Бразилии, Китая, Индии и Южной Африки. Основное соревнование будет проводиться в популярной видеоигре Tekken, и призовой фонд соревнования составит 1,5 миллиона рублей.
Нам первыми удалось добиться того, что международная федерация сняла санкции по флагу, мы выступаем под своим флагом. Недавно ребята вернулись из Филиппин, там у нас ребята выступали под нашим флагом. Сейчас порядка 14 стран к нам отказываются ехать, остальные не стесняются. Мы со своей стороны стараемся, чтобы Россия была впереди в этом направлении.