В Москве пройдет турнир по компьютерному спорту среди стран БРИКС

Нам первыми удалось добиться того, что международная федерация сняла санкции по флагу, мы выступаем под своим флагом. Недавно ребята вернулись из Филиппин, там у нас ребята выступали под нашим флагом. Сейчас порядка 14 стран к нам отказываются ехать, остальные не стесняются. Мы со своей стороны стараемся, чтобы Россия была впереди в этом направлении.