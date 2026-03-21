В Москве пройдет вторая «Киберсуббота» с тестированием игр и лекциями о геймдеве

Опубликовано 21 марта 2026, 16:171 мин.
В Москве пройдет вторая «Киберсуббота» с тестированием игр и лекциями о геймдевеУчастники встретятся с разработчиками
В Московском кластере видеоигр и анимации 28 марта состоится вторая «Киберсуббота». Посетители смогут бесплатно протестировать новые игры резидентов и партнеров кластера, а также посетить лекции о востребованных профессиях в геймдеве. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.
В программе — семь игр разных жанров: головоломка «Мозаика», симулятор правителя «Феодика», психологическая игра Psyhonds, экшены «Юма» и «Земский собор», гоночный симулятор «Командиры бездорожья» и тактика «Разведка: 1944».
Специальные гости из МИРЭА — Михаил Коваленко и Станислав Лаук-Дубицкий — расскажут об успешных студенческих проектах и о том, какие профессии в геймдеве будут востребованы завтра. Резидент кластера Никита Проскурин выступит с лекцией об использовании ИИ в видеоигровых студиях.
Первая «Киберсуббота» в феврале собрала более пяти тысяч участников и стала одним из крупнейших киберспортивных событий года.