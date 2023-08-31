В Москве пройдёт фестиваль компьютерных игр с "правильными ценностями и взглядами"

А вот условные Богатыри, Аленушки с Василисами, герои сказок/фильмов/игр, как наших, так и зарубежных, фэнтези или произведений с историческим подтекстом, например, Смутного времени, в приоритете! Благо, их у нас в избытке, перечислять можно долго.