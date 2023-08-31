В Москве пройдёт фестиваль компьютерных игр с "правильными ценностями и взглядами"На ВДНХ при господдержке пройдет фестиваль компьютерных игр
В 57-ом павильоне ВДНХ состоится фестиваль компьютерных игр “Игропром”. В анонсе говорится, что Россия стоит “на пороге глобальных изменений и преобразований в сфере отечественного игропрома”. На фестивале приветствуются косплеи героев сказок/фильмов/игр, как наших, так и зарубежных. Но есть нюанс.
Для косплееров будут действовать определенные правила: запрещены откровенные костюмы и костюмы, которые пропагандируют “жестокость, национализм, расизм, употребления алкоголя, наркотиков, табакокурение и сексуальные меньшинства”.
А вот условные Богатыри, Аленушки с Василисами, герои сказок/фильмов/игр, как наших, так и зарубежных, фэнтези или произведений с историческим подтекстом, например, Смутного времени, в приоритете! Благо, их у нас в избытке, перечислять можно долго.
Одним из организаторов также является Президентский фонд культурных инициатив.