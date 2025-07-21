В Москве прошла первая страховая выплата цифровым рублём

Опубликовано 21 июля 2025, 18:421 мин.
В Москве прошла первая страховая выплата цифровым рублёмБеспилотный трамвай застрахован с помощью смарт-контракта
В Москве состоялась первая в России страховая выплата в цифровых рублях. Транзакция прошла в рамках экспериментального контракта на страхование беспилотного трамвая. Операцию провели между страховой группой «Согаз» и Московским метрополитеном при участии банка ВТБ.
Как сообщили в столичном департаменте транспорта, платеж был тестовым и не связан с реальным страховым случаем. Его главной целью стала проверка работы смарт-контракта — автоматизированной системы расчётов. Преимуществами цифрового рубля назвали скорость, безопасность и прозрачность операций.
В «Согазе» пояснили, что в будущем при наступлении страхового случая метрополитен сможет быстро подать заявку, а система автоматически рассчитает сумму выплаты. Средства моментально переведутся с цифрового кошелька страховщика на счёт метро.