В Москве прошла первая страховая выплата цифровым рублём

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, платеж был тестовым и не связан с реальным страховым случаем. Его главной целью стала проверка работы смарт-контракта — автоматизированной системы расчётов. Преимуществами цифрового рубля назвали скорость, безопасность и прозрачность операций.

В «Согазе» пояснили, что в будущем при наступлении страхового случая метрополитен сможет быстро подать заявку, а система автоматически рассчитает сумму выплаты. Средства моментально переведутся с цифрового кошелька страховщика на счёт метро.