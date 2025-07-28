В Москве прошли испытания российской антенны для сети 5G

Во время испытаний антенна показала скорость передачи данных до 1 Гбит/сек. При такой скорости загрузка полнометражного фильма в HD занимает около 30 секунд — это примерно в десять раз быстрее, чем стандартный домашний интернет. Вся антенна полностью произведена в России, включая винты и соединители, что усложняет процесс разработки, но обеспечивает полную независимость от импортных комплектующих.

Тестирование проводилось на базе 5G демо-центра, расположенного в павильоне «Умный город» на ВДНХ.