В Москве прошли испытания российской антенны для сети 5G

Опубликовано 28 июля 2025, 21:041 мин.
В Москве прошли испытания российской антенны для сети 5GОна создана с применением только отечественных компонентов
В Москве прошли успешные испытания отечественной антенны для сетей пятого поколения (5G). Разработка выполнена специалистами Московского физико-технического института (МФТИ), а тестирование прошло в составе российской базовой станции. Это подтверждает потенциал и готовность российских технологий для развертывания 5G-сетей.
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Во время испытаний антенна показала скорость передачи данных до 1 Гбит/сек. При такой скорости загрузка полнометражного фильма в HD занимает около 30 секунд — это примерно в десять раз быстрее, чем стандартный домашний интернет. Вся антенна полностью произведена в России, включая винты и соединители, что усложняет процесс разработки, но обеспечивает полную независимость от импортных комплектующих.
Тестирование проводилось на базе 5G демо-центра, расположенного в павильоне «Умный город» на ВДНХ.