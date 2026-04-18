В Москве протестировали семь российских биометрических алгоритмов на точность

Опубликовано 18 апреля 2026, 20:06
В Москве протестировали семь российских биометрических алгоритмов на точностьРазработки проверяли в реальных условиях на базе из 750 тысяч изображений
В пресс-службе Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы сообщили, что Единый центр биометрических испытаний впервые проверил российские решения для распознавания лиц. Участие приняли пять компаний-разработчиков из Москвы и Челябинска.
Алгоритмы тестировали по методике «один к многим» на базе из 750 тысяч изображений. Специалисты оценивали надежность сбора данных при сложных случаях, например, когда человек в очках, маске или повернут вполоборота. Также проверялась точность распознавания, то есть частота ошибок, когда система не узнает нужное лицо или путает его с другим.
Главная особенность испытаний в том, что использовались снимки с камер городского видеонаблюдения. Таким образом разработчики демонстрировали работу своих алгоритмов с учетом реального климата, времени суток и разных типов оборудования. Все семь решений показали высокие результаты, отметили в пресс-службе.
Центр планирует проводить такие тесты не реже одного-двух раз в год.