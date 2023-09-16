В России
19:23, 16 сентября 2023
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В Москве разработали автоматическую систему запуска сердца при реанимации

Разработка дает возможность увеличить процент выживаемости пациентов

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в столице разработали автоматическую систему запуска сердца при реанимации. Новая система дает возможность увеличить процент выживаемости пациентов.

В Москве разработали автоматическую систему запуска сердца при реанимации

© Ferra

Автоматический аппарат для запуска сердца при реанимации разработали в Москве. Система делает непрямой массаж сердца, освобождая медикам руки для проведения других манипуляций при спасении людей. Специалисты считают, что разработка увеличит процент выживаемости пациентов и повысит качество медпомощи.

Автоматическая система не имеет аналогов в России, а в сравнении с зарубежными аналогами, легче и удобнее. Она разработана с использованием современных материалов и работает на двух аккумуляторах. Ее установка требует всего 20 секунд

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