В Москве разработали автоматическую систему запуска сердца при реанимации

В Москве разработали автоматическую систему запуска сердца при реанимацииРазработка дает возможность увеличить процент выживаемости пациентов
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в столице разработали автоматическую систему запуска сердца при реанимации. Новая система дает возможность увеличить процент выживаемости пациентов.
© Ferra
Автоматический аппарат для запуска сердца при реанимации разработали в Москве. Система делает непрямой массаж сердца, освобождая медикам руки для проведения других манипуляций при спасении людей. Специалисты считают, что разработка увеличит процент выживаемости пациентов и повысит качество медпомощи.
Автоматическая система не имеет аналогов в России, а в сравнении с зарубежными аналогами, легче и удобнее. Она разработана с использованием современных материалов и работает на двух аккумуляторах. Ее установка требует всего 20 секунд