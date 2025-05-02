В России
Опубликовано 02 мая 2025, 15:14
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В Москве разработали автономный аппарат ИВЛ турбинного типа

Оборудование не требует подключения к внешним системам
В столичной ОЭЗ «Технополис Москва» был создан предсерийный образец аппарата ИВЛ турбинного типа, который не требует подключения к централизованной системе подачи медицинских газов. Это высокотехнологичное оборудование будет полезно в самых сложных медицинских условиях. Оно не зависит от внешних источников сжатого воздуха, компрессоров или баллонов.
В Москве разработали автономный аппарат ИВЛ турбинного типа

© Ferra.ru

Как рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, этот аппарат был разработан в сотрудничестве с врачами московских клиник. Новый аппарат ИВЛ способен работать при перепадах напряжения и экстремальных температурах, что делает его универсальным для использования в различных ситуациях.

Важным аспектом разработки является то, что более 80% комплектующих аппарата — отечественные. Это стало возможным благодаря налоговым преференциям для резидентов ОЭЗ Москвы, которые помогают ускорить модернизацию производства и запуск новой продукции.

Производственная кооперация также стала ключевым преимуществом для участников особой экономической зоны. Например, компания «Аддитивный инжиниринг» изготавливает пластиковые детали, которые используются в новом аппарате ИВЛ.