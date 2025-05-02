В Москве разработали автономный аппарат ИВЛ турбинного типа

Как рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, этот аппарат был разработан в сотрудничестве с врачами московских клиник. Новый аппарат ИВЛ способен работать при перепадах напряжения и экстремальных температурах, что делает его универсальным для использования в различных ситуациях.

Важным аспектом разработки является то, что более 80% комплектующих аппарата — отечественные. Это стало возможным благодаря налоговым преференциям для резидентов ОЭЗ Москвы, которые помогают ускорить модернизацию производства и запуск новой продукции.

Производственная кооперация также стала ключевым преимуществом для участников особой экономической зоны. Например, компания «Аддитивный инжиниринг» изготавливает пластиковые детали, которые используются в новом аппарате ИВЛ.