В Москве разработали детские носилки для скорой помощи и больниц

Носилки рассчитаны на пациентов ростом от 65 до 130 см и весом от 8 до 35 кг. Конструкция включает съемные валики для фиксации головы и тела, ремни безопасности, а также плечевые ремни и ручки для переноски в ограниченном пространстве.

По данным компании, «Медплант» серийно выпускает 45 медицинских изделий, 14 из которых входят в оснащение машин скорой помощи. Продукция поставляется более чем в 50 регионов России.