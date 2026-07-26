В Москве разработали детские носилки для скорой помощи и больниц

Опубликовано 26 июля 2026, 19:011 мин.
В Москве разработали детские носилки для скорой помощи и больницИзделие уже зарегистрировал Росздравнадзор
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Медплант» совместно со специалистами Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова разработала детские носилки для педиатрических отделений и бригад скорой помощи. Как сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, изделие прошло государственную регистрацию в Росздравнадзоре и уже применяется на четырех подстанциях скорой помощи.
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Носилки рассчитаны на пациентов ростом от 65 до 130 см и весом от 8 до 35 кг. Конструкция включает съемные валики для фиксации головы и тела, ремни безопасности, а также плечевые ремни и ручки для переноски в ограниченном пространстве.
По данным компании, «Медплант» серийно выпускает 45 медицинских изделий, 14 из которых входят в оснащение машин скорой помощи. Продукция поставляется более чем в 50 регионов России.