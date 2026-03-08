В Москве разработали контейнерный хаб для зарядки электромобилей

Опубликовано 08 марта 2026, 16:181 мин.
В Москве разработали контейнерный хаб для зарядки электромобилейМодульное решение позволяет быстро развернуть до 12 постов
Резидент столичного кластера электромобилестроения «Реватт Рус» разработал модульный зарядный хаб для электромобилей, размещенный в контейнере. Как пояснил руководитель департамента инвестиционной политики Анатолий Гарбузов, такое решение позволяет быстро и с минимальными затратами создавать зарядную инфраструктуру в удаленных районах и вдоль федеральных трасс.
Хаб является некапитальным объектом. Все оборудование устанавливается и настраивается на заводе, после чего модуль можно транспортировать и подключить на новом месте. Он предусматривает до 12 зарядных постов постоянного тока мощностью до 600 ампер.
В систему также могут быть встроены накопитель энергии, солнечные панели или понижающая трансформаторная подстанция для подключения к линии электропередачи. По словам заместителя гендиректора компании Александра Клокова, в контейнере могут разместить дополнительные сервисы, включая кафе или капсульный отель.
Источник:Правительство Москвы
Автор:Ингела Воробьева
