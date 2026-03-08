В Москве разработали контейнерный хаб для зарядки электромобилей

Хаб является некапитальным объектом. Все оборудование устанавливается и настраивается на заводе, после чего модуль можно транспортировать и подключить на новом месте. Он предусматривает до 12 зарядных постов постоянного тока мощностью до 600 ампер.

В систему также могут быть встроены накопитель энергии, солнечные панели или понижающая трансформаторная подстанция для подключения к линии электропередачи. По словам заместителя гендиректора компании Александра Клокова, в контейнере могут разместить дополнительные сервисы, включая кафе или капсульный отель.