В Москве разработали набор для изучения оптической спектроскопии

В набор входят призмы, линзы, сферические зеркала, дифракционные решетки, регулируемые щели, экраны, светодиодные источники, фотодиодные приемники и учебные материалы. С его помощью учащиеся смогут исследовать спектральный состав источников света, изучать дифракцию и дисперсию, а также проводить измерения спектров пропускания и поглощения двумерных полупроводников, отметил Ликсутов.

Оптико-механические элементы разработала и произвела компания «Лассард», а методические материалы подготовили преподаватели университета. Разработка направлена на получение студентами практических навыков в области фотоники и оптики.