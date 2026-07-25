В Москве разработали набор для изучения оптической спектроскопии

Опубликовано 25 июля 2026, 16:431 мин.
В Москве разработали набор для изучения оптической спектроскопииОборудование предназначено для студентов вузов
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Лассард» совместно с учеными РТУ МИРЭА создала лабораторный набор для изучения методов оптической спектроскопии. Комплект предназначен для студентов направлений «Приборостроение», «Лазерная техника и лазерные технологии», «Электроника и наноэлектроника».
© Ferra.ru
В набор входят призмы, линзы, сферические зеркала, дифракционные решетки, регулируемые щели, экраны, светодиодные источники, фотодиодные приемники и учебные материалы. С его помощью учащиеся смогут исследовать спектральный состав источников света, изучать дифракцию и дисперсию, а также проводить измерения спектров пропускания и поглощения двумерных полупроводников, отметил Ликсутов.
Оптико-механические элементы разработала и произвела компания «Лассард», а методические материалы подготовили преподаватели университета. Разработка направлена на получение студентами практических навыков в области фотоники и оптики.