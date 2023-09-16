В Москве разработали новый бортовой компьютер для автобусовОн сможет управлять дополнительным оборудованием, обрабатывать и выводить данные
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в Москве разработали новый бортовой компьютер для автобусов.
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Разработкой занималась группа компаний «Терминальные Технологии».
По словам Владислава Овчинского, новое оборудование предназначено для автобусов, электробусах, трамваях и других видах транспорта, которые оно сможет улучшить, с помощью оснащения его технологиями для оплаты проезда.
Новый бортовой компьютер предназначен для применения в качестве органа управления сетью валидаторов в автобусах.
Также, Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы добавил, что компьютер может управлять дополнительным оборудованием, выполнять вычислительные задачи, обрабатывать и выводить данные.