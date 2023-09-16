В России
23:16, 16 сентября 2023
1 мин.

В Москве разработали новый бортовой компьютер для автобусов

Он сможет управлять дополнительным оборудованием, обрабатывать и выводить данные

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в Москве разработали новый бортовой компьютер для автобусов.

В Москве разработали новый бортовой компьютер для автобусов

© Ferra

Разработкой занималась группа компаний «Терминальные Технологии».

По словам Владислава Овчинского, новое оборудование предназначено для автобусов, электробусах, трамваях и других видах транспорта, которые оно сможет улучшить, с помощью оснащения его технологиями для оплаты проезда.

Новый бортовой компьютер предназначен для применения в качестве органа управления сетью валидаторов в автобусах.

Овчинский Владислав Анатольевич
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Также, Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы добавил, что компьютер может управлять дополнительным оборудованием, выполнять вычислительные задачи, обрабатывать и выводить данные.

Новости партнеров
Новости партнеров