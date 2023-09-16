В Москве разработали новый бортовой компьютер для автобусов

Разработкой занималась группа компаний «Терминальные Технологии».

По словам Владислава Овчинского, новое оборудование предназначено для автобусов, электробусах, трамваях и других видах транспорта, которые оно сможет улучшить, с помощью оснащения его технологиями для оплаты проезда.