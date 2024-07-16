В Москве разработали новый метод производства антенн для спутников

Участник проекта, выпускник МАИ Павел Бадаев рассказал, что используя 3D-печать для создания каркаса изделий и последующее нанесение проводящих и металлических слоев, ученые добились равномерности и высокой электродинамической эквивалентности устройств. Этот подход не только экономит ресурсы, но и позволяет быстрее производить прототипы и готовые изделия для космических и авиационных систем.

Поддерживая принципы химической металлизации и гальванизации, исследователи улучшили качество базовых и конечных покрытий, что способствует более эффективной работе устройств при высоких частотах.