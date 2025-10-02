В Москве разработали тест для ранней диагностики рака

Опубликовано 02 октября 2025, 19:091 мин.
В Москве разработали тест для ранней диагностики ракаТочность метода составляет 90% при анализе крови
Московская компания «Онкодиаг» представила инновационный тест для выявления онкологических заболеваний на начальных стадиях. Разработка была показана на конференции Moscow Startup Summit.
Новый тест СА-62 позволяет диагностировать рак с точностью до 90% по анализу крови. Технология способна обнаруживать опухоли небольших размеров, которые часто остаются незамеченными при стандартных методах обследования, таких как компьютерная или магнитно-резонансная томография.
Производитель получил поддержку от Московского инновационного кластера в виде льготного венчурного кредита на 30 миллионов рублей. Эти средства направлены на развитие клинико-диагностической лаборатории и создание облачной платформы.
На текущий момент с помощью теста уже обследовано 50 пациентов. У пяти из них были выявлены ранние стадии онкологических заболеваний, что подтверждает эффективность методики.