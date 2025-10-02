В Москве разработали тест для ранней диагностики рака

Новый тест СА-62 позволяет диагностировать рак с точностью до 90% по анализу крови. Технология способна обнаруживать опухоли небольших размеров, которые часто остаются незамеченными при стандартных методах обследования, таких как компьютерная или магнитно-резонансная томография.

Производитель получил поддержку от Московского инновационного кластера в виде льготного венчурного кредита на 30 миллионов рублей. Эти средства направлены на развитие клинико-диагностической лаборатории и создание облачной платформы.

На текущий момент с помощью теста уже обследовано 50 пациентов. У пяти из них были выявлены ранние стадии онкологических заболеваний, что подтверждает эффективность методики.